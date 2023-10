Moedas Globais: dólar avança, com cautela geopolítica, dados e sinais do Fed em foco

O dólar se valorizou ante outras moedas principais, com investidores atentos aos riscos geopolíticos, com maior tensão no Oriente Médio, e também a indicadores e declarações de bancos centrais, entre eles o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e seu Livro Bege. Além disso, o peso argentino seguia como foco, com o dólar blue em queda hoje no mercado paralelo, em meio a intervenções cambiais no país antes do primeiro turno presidencial, marcado para este domingo.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 149,89 ienes, o euro caía a US$ 1,0537 e a libra tinha baixa a US$ 1,2138. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,30%, a 106,565 pontos.

Mais cedo, a libra chegou a avançar frente ao dólar, com foco em dados locais. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 6,7% em setembro, na comparação anual, ante previsão de alta de 6,5% dos analistas ouvidos pela FactSet.