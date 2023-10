Inflação no Brasil surpreende um pouco positivamente na parte qualitativa, diz presidente do BC

Campos Neto destacou ainda que a inflação do Brasil tem se comportado melhor do que a média global indicaria. Repetiu, ainda, que foi importante manter o centro da meta de inflação em 3% para promover uma redução das expectativas de IPCA de longo prazo.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 18, que a inflação corrente tem surpreendido positivamente no Brasil, sobretudo na parte qualitativa. "A parte de núcleos também tem tido uma surpresa positiva", comentou o banqueiro central, em evento do Credit Suisse.

O presidente do Banco Central disse também que questionamentos sobre o caminho da desinflação à frente têm marcado debates internacionais, incluindo as últimas reuniões do FMI, no Marrocos.

"É um tema super importante, grande parte do problema está no fato de a recuperação de crédito ser judicial", comentou Campos Neto.

O banqueiro central destacou que a inflação parou de cair em alguns países, em parte devido ao aumento dos preços de energia. Esses fatores levaram, inclusive, a um aumento nas projeções de inflação de alguns países para 2024.

Campos Neto salientou ainda que os preços do petróleo já sofriam "implicações" do arranjo entre Arábia Saudita e Rússia mesmo antes do conflito entre Israel e Hamas. Mas notou que grande parte dos países têm expectativas de inflação entrando no intervalo da meta, sobretudo para 2024 e 2025.

Sobre o Brasil, o presidente do BC voltou a destacar que a manutenção do centro da meta em 3% foi importante para ancorar as expectativas. Campos Neto disse ainda que os preços de alimentos continuam contribuindo para a desinflação no País.