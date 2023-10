Campos Neto recebe prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas para o Pix

"Em algum momento em breve teremos quase uma negociação por brasileiro por dia. Não esperávamos uma adoção tão rápida. Foi um produto pensado para gerar inclusão e sustentabilidade e temos 70 milhões de pessoas que passaram por esse processo de inclusão pelo Pix. Então foi bom para o setor bancário com o aumento da bancarização", destacou o presidente do BC.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu na manhã desta quarta-feira, 18, o Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil para o Pix, que ficou novamente em primeiro lugar na categoria Pagamentos. "Queria dedicar o prêmio ao BC, às pessoas que trabalharam por ele. Colocamos o Pix para funcionar em novembro de 2020, quando a pandemia estava acelerando e as pessoas estavam trabalhando de casa. Entendíamos que era importante apresentar essa inovação para as pessoas que estavam fazendo pagamentos remotos e mais negócios de casa", afirmou.

Ele repetiu que o Pix segue sua agenda de inovações, com a parte internacional e os pagamentos programáveis do chamado Pix Automático. "Ele vai tomando uma função que hoje é do cartão de crédito, para fazer um fluxo de pagamentos ao longo do tempo. E o Pix é um pedaço de um plano muito maior, de competição, digitalização e tokenização maior com o Open Finance e a moeda digital Drex", acrescentou.