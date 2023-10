Brasil é um dos países com maior revisão pra cima na atividade, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 18, que o Brasil foi um dos países com a maior revisão na projeção de crescimento do PIB em 2023. O banqueiro central repetiu que há um debate sobre aumento do crescimento potencial do País.

"Acho que começa a ter um entendimento que, coletivamente, as reformas feitas nos últimos anos começam a ter impacto no crescimento estrutural", disse Campos Neto, durante um evento organizado pelo Credit Suisse, em São Paulo.

O presidente do BC ainda destacou que o mercado de trabalho continua aquecido no mundo, o que tem sido um tema de atenção para vários bancos centrais. Ele disse que isso, junto com o aumento de custos esperado devido à transição verde, coloca dúvidas sobre o ritmo da desinflação.