Argentina amplia acordo de swap em yuan e BC local intervém no câmbio, dias antes de eleição

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reuniu nesta quarta-feira, 18, com o da China, Xi Jinping. Em sua conta no X (ex-Twitter), Fernández disse que Xi ratificou a ampliação do acordo de swap de 47 bilhões de yuans (US$ 6,5 bilhões) entre os dois países. "É uma garantia para que a Argentina siga crescendo com produção e trabalho", afirmou o líder argentino.

Em comunicado, o Banco Central da República Argentina (BCRA) confirma a ativação da segunda parcela do acordo de swap cambial em yuans, "que podem ser aplicados a objetivos de desenvolvimento do comércio bilateral e para a estabilidade dos mercados financeiros na Argentina".

O presidente do BCRA, Michel Pesece, se reuniu com o do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng.