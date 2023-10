ANP: Cruzeiro do Sul, Esmeralda, Jade, Tupinambá e Turmalina serão blocos ofertados em 13/12

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta quarta-feira, 18, a lista de blocos que serão ofertados no leilão de 13 de dezembro para produção em regime de partilha. Trata-se do 2º Ciclo da Oferta Permanente para esse regime específico do Pré-Sal.

Ao todo, são cinco blocos concentrados nas bacias de Santos e Campos: Cruzeiro do Sul, Esmeralda, Jade, Tupinambá e Turmalina. Essa lista ainda pode ser ampliada, a depender de manifestação de interesse das empresas aptas a participar da disputa.

A ANP informou também que a petroleira Petronas, da Malásia, foi a sexta empresa qualificada a participar do leilão que, nessa categoria voltada à oferta de áreas do pré-sal, envolve as chamadas "majors", petroleiras com maior capacidade de investimento.