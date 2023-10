Taxas de juros avançam acompanhando escalada dos rendimentos dos Treasuries

Os juros futuros subiram nesta terça-feira, 17, acompanhando a piora dos Treasuries, cujos rendimentos voltaram a romper níveis importantes ao longo da etapa vespertina.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 11,065%, de 10,912% no ajuste de segunda-feira, e a do DI para janeiro de 2026 subiu de 10,69% para 10,92%. A taxa do DI para janeiro de 2027 fechou em 11,10%, de 10,88%, e a do DI para janeiro de 2029 avançou 11,51%, de 11,32%.

A curva local replicou o estresse nos títulos do Tesouro norte-americano, que já operavam com alta expressiva desde manhã após dados de atividade nos Estados Unidos acima do esperado. Tanto a produção industrial quanto as vendas do varejo de agosto superaram o consenso, reforçando a ideia dos juros elevados por tempo prolongado e até resgatando apostas em nova alta pelo Federal Reserve no curto prazo.

No fim da manhã, houve alguma descompressão dos prêmios de risco com a melhora do câmbio e as taxas chegaram a zerar a alta e oscilar em torno dos ajustes anteriores, mesmo com a manutenção da pressão nos Treasuries.