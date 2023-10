FecomercioSP: Intenção de consumo de famílias paulistanas atinge maior nível em 9 anos

O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) na cidade de São Paulo atingiu a marca de 110,6 pontos em setembro, o maior nível desde junho de 2014. O número representa um aumento de 2,8%, em comparação a agosto e 29,9% em relação a setembro do ano passado. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Já o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) também apontou alta, atingindo 132,6 pontos, o que significa aumento de 1,2% em comparação ao mês anterior e 19% em relação a setembro de 2022.