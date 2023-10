Entenda a proposta para limitar o parcelamento no cartão de crédito

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Net o, está estudando uma proposta para limitar o parcelado sem juros no cartão a 12 prestações.

Além disso, o BC propôs que houvesse uma limitação para a tarifa de intercâmbio no cartão de crédito.

Esta é a porcentagem que o emissor de um cartão cobra do banco, utilizado por um comerciante/serviço, sobre as transações e operações do negócio.

Caso os setores não entrem em um consenso de autorregulação em 90 dias, a Lei do Desenrola limitará os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% do valor da dívida.

Fazenda vai se pronunciar sobre rotativo quando proposta chegar ao CMN, diz secretário

Embora o Ministério da Fazenda não participe diretamente das reuniões entre o Banco Central (BC) e o setor financeiro sobre uma regulação do rotativo do cartão de crédito.

O secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, avaliou nesta terça-feira, 17, que seria "equilibrada" uma solução que combine um teto para os juros do rotativo e uma limitação de meses para o parcelado sem juros.