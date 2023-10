Cenário externo vem sendo predominante de agosto para cá, afirma Galípolo

Diante da alta dos juros nos Estados Unidos, que representa um desafio às economias emergentes, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 17, que o cenário externo vem sendo, desde agosto, predominante na precificação de ativos.

Na avaliação dele, o ceticismo do mercado quanto à promessa do governo de zerar o déficit primário, como previsto no Orçamento do ano que vem, parece já estar incorporado nos preços. Por outro lado, a situação das economias emergentes ficou mais difícil com os títulos públicos dos Estados Unidos, os treasuries, pagando 5,5% nos vencimentos curtos.

Para fins de política monetária, o canal de transmissão desse cenário internacional "bem mais desafiador", em contraponto a um ambiente doméstico "mais benigno", é o câmbio. Isso leva a uma preocupação, conforme pontuou Galípolo, sobre como o dólar vai afetar a política monetária.