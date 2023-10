Bolsas da Europa ganham força temporária após ZEW, mas Oriente Médio inspira volatilidade

As bolsas europeias ganharam força após a divulgação de um dado positivo da Alemanha, a maior economia da região, mas logo voltaram a ficar voláteis na manhã desta terça-feira, 17, em meio à cautela inspirada pela crise no Oriente Médio.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,04%, a 450,41 pontos.

O índice alemão ZEW expectativas econômicas subiu bem mais do que o esperado em outubro, a -1,1 ponto, ajudando a impulsionar temporariamente as ações europeias, assim como o euro no mercado de câmbio.