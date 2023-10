Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY com alívio sobre Oriente Médio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 17/10/2023 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, acompanhando o bom desempenho de Wall Street ontem, em meio a um alívio em preocupações com a crise no Oriente Médio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderando os ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,20% em Tóquio, a 32.040,29 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,75% em Hong Kong, a 17.773,34 pontos e o sul-coreano Kospi registrou alta de 0,98% em Seul, a 2.460,17 pontos.