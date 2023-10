Valor médio da cesta básica cai em 7 de 8 capitais analisadas em setembro, diz FGV-IBRE/Horus

Apesar de ter apresentado queda de 0,07%, o Rio de Janeiro segue sendo a capital com a cesta básica mais cara, com valor médio de R$ 830,82, seguida por São Paulo (R$ 784,44) e Fortaleza (R$ 700,67). Por outro lado, as capitais Belo Horizonte (R$ 598,40), Manaus (R$ 634,57) e Brasília (R$ 668,81) registraram os menores valores.

As cidades que registraram as maiores quedas foram São Paulo (-3,6%), Curitiba (-3,4%) e Belo Horizonte (-3,3%). Salvador foi a única capital em que não houve redução no preço médio, apresentando estabilidade em relação ao mês anterior.

Dos 18 produtos da cesta básica, legumes e margarina foram os únicos que apresentaram redução no preço em todas as capitais. A queda no preço dos legumes foi puxada pela redução do valor da cebola, batata e cenoura. Na maioria das capitais participantes, também houve redução no valor dos ovos e das proteínas de origem animal.

Apesar da tendência geral de baixa de preços, o valor do arroz subiu em todas as capitais participantes da pesquisa, com destaque em Belo Horizonte (2,4%). Além disso, produtos como manteiga, frutas, massas alimentícias secas e leite, também tiveram aumento no valor médio em praticamente todas as participantes do levantamento.

A variação acumulada dos últimos seis meses no valor da cesta básica, no ano de 2023, caiu em todas as oito capitais, com reduções que variam de 10,6% a 3,3%. A baixa mais significativa foi em Brasília, com queda de 10,6% no período.