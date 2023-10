Ouro fecha em baixa, com juros dos Treasuries em alta e de olho no Oriente Médio

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,39%, a US$ 1.934,30 por onça-troy.

Os contratos mais líquidos do ouro fecharam a segunda-feira, 16, em queda, diante de poucos novos desdobramentos na guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas durante o fim de semana, e em meio a nova alta nos juros dos Treasuries.

De acordo com Karsten Menke, chefe de pesquisa do Julius Baer, a alta de mais de 3% vista no preço do ouro na última sexta-feira não deve permanecer, visto que questões geopolíticas costumam ser ruídos temporários na economia, e não forças determinantes e duradouras.

Ele pondera que o preço do ouro vai depender da evolução no conflito no Oriente Médio, e se Líbano e Irã vão entrar na guerra contra Israel, o que aumentaria exponencialmente a procura por portos seguros. Apesar disso, o cenário mais provável, segundo Menke, é de enfraquecimento na procura por portos seguros, já que é provável que os EUA evitem uma recessão e as taxas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fiquem elevadas por mais tempo, sem que haja novas tensões bancárias sistêmicas.