Número de passageiros em voos domésticos da Latam sobe 18% entre janeiro e setembro ante 2022

A Latam transportou 24,3 milhões de passageiros em voos domésticos no Brasil entre janeiro e setembro de 2023. O número é 18% maior do que o reportado nos nove primeiros meses do ano passado.

De janeiro a setembro deste ano, a Latam registrou um crescimento de 12,7% na sua demanda doméstica de passageiros (RPK) no Brasil na comparação anual. Já a oferta doméstica de assentos (ASK) subiu 12,3% na mesma base comparativa.

A companhia atribui o resultado à maior eficiência alcançada depois da pandemia de covid-19. Nesse sentido, destaca que inaugurou 11 novos destinos no Brasil desde 2021, alcançando a marca de 55 destinos no País.