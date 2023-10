Gratuidade na Zona Azul de Fortaleza? Entenda

Um aplicativo permite acesso gratuito às vagas de estacionamento rotativo de Fortaleza conhecidas como Zona Azul. Para conseguir o benefício, basta baixar o app "Ganhe Azul" e assistir a um anúncio.

Cada Cartão Azul Digital (CAD), no valor integral, custa R$ 2,60. A gratuidade com o app é válida pelo tempo de permanência indicado na zona, que costuma variar entre uma ou duas horas, informadas na localidade.

Com o fim do período, o motorista pode prorrogar o prazo, ainda de forma gratuita, assistindo a outro anúncio no aplicativo.