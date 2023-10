Gamers cearenses podem concorrer a 20 mil bolsas de estudo; entenda

São quatro linhas de conteúdo, incluindo aprimoramento em League Of Legends (LoL) e imersão no metaverso

Estão sendo concedidas 20 mil bolsas de estudo gratuitas para a área de games. A formação se divide em quatro trilhas, sendo elas: transmissão de conteúdo, imersão no metaverso e aprimoramento nos jogos online League Of Legends (LoL) e Valorant. Confira a divisão de vagas no fim da matéria.

Para participar, basta ter mais de 16 anos e interesse pelo universo de games. Não é necessária experiência prévia.

A ação é uma parceria do Santander, por meio de seu programa “Gamer Pro”, com a CNB Esports. Segundo os desenvolvedores, o intuito da formação é contribuir com o desenvolvimento do cenário dos e-sports no país.

“Buscamos elevar o nível dos gamers, além de dar toda a estrutura para que eles possam reproduzir profissionalmente o conteúdo aprendido em uma plataforma monetizada”, diz Marcio Giannico, Senior Head do Santander Universidades no Brasil.

Confira abaixo a divisão de vagas

Aprimoramento em League Of Legends: 8 mil vagas;

Aprimoramento em Valorant, 8,5 mil vagas;

Streamers, 3 mil vagas;

Novas tecnologias e possibilidades dentro do Metaverso, 500 vagas;

Serviço

Bolsas de estudo para o programa “Santander Gamer Pro 2023”

Quanto? Gratuito

Data de submissão:18/08/23 a 18/10/23

Onde se inscrever? https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/bolsas-santander-santander-gamer-pro-2023?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=GamerPro23_NdP

