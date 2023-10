Congresso Nacional derruba os vetos da Lei das Ferrovias; entenda

A Lei das Ferrovias muda a concessão para autorização o modelo de outorga da infraestrutura ferroviária no País, simplificando a exploração desse serviço Crédito: Ricardo Botelho/MInfra

O Congresso Nacional derrubou os vetos da Lei das Ferrovias, que muda a concessão para autorização o modelo de outorga da infraestrutura ferroviária no País, simplificando a exploração desse serviço. Entre os trechos vetados do projeto, os parlamentares derrubaram alguns sobre recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessionárias atuais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Isso poderá acontecer quando essa concessionária provar que haverá desequilíbrio em razão da entrada de concorrente com ferrovia nova construída por meio de autorização dentro de sua área de influência.

O texto lista situações em que essa recusa será considerada justificável, na forma de regulamento. São elas: Saturação da via

Não atendimento das condições contratuais de transporte

Indisponibilidade de material rodante e de serviços acessórios adequados ao transporte da carga Chamamento e contrato

Nas fases de chamamento, uma espécie de licitação simplificada, e no contrato, é preciso especificar a capacidade de transporte da ferrovia. As condições técnico-operacionais para conexão com demais ferrovias e compartilhamento da infraestrutura também devem estar no contrato.