Ceará assina acordo com a província chinesa de Fujian

Elmano destacou a importância da colaboração entre Ceará e a província chinesa, promovendo um desenvolvimento mútuo.

"Voltamos ainda mais convencidos da possibilidade de termos muitas ações entre o Brasil e a China, entre o Ceará e Fujian. Queremos fazer ainda mais eventos, mais protocolos, conseguindo cada vez mais oportunidades de colaboração com Fujian."

Já Lin Wenbin ressaltou a relevância tecnológica de Fujian para o cenário chinês e também mundial, afirmando que tal experiência pode ser bastante benéfica para o Ceará.

"Fujian é o berço tecnológico da China. Acredito que podemos colaborar para o desenvolvimento mútuo em algumas áreas, como 5G e inteligência artificial. Particularmente, também acredito que a cooperação marítima possui um grande potencial, por isso, acho importante incentivar a comunicação entre o Porto do Pecém e o Porto de Fujian."

Outro ponto reforçado no encontro foi o desenvolvimento do capital humano por meio da cooperação entre Fujian e Ceará. De acordo com Roseane Medeiros, a aproximação do estado com a China facilita a chegada de mais investidores.