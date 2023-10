AliExpress inicia isenção de imposto em vendas; entenda

A partir deste domingo, 15, imposto de importação deixa de ser cobrado para compras até US $ 50 Crédito: Cardmapr/Unplash

O marketplace chinês AliExpress iniciou neste domingo, 15, com a isenção do Imposto de Importação em vendas de até US$ 50. A ação é resultado da adesão ao programa do Governo Federal Remessa Conforme. Assim, os usuários não precisarão mais pagar o imposto de importação com alíquota de 60%, que passou a ser cobrado de todas as compras desde o último mês de agosto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As regras foram formuladas pela Receita Federal. A medida modifica o sistema de taxação de compras online em lojas estrangeiras.