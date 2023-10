Taxas futuras de juros operam perto da estabilidade com foco nos Treasuries e alta do petróleo

O mercado futuro de juros acompanha o comportamento do dólar na manhã desta sexta-feira, 13, e, com isso, registra estabilidade ou leve alta em toda a curva. Apesar do acirramento das tensões no Oriente Médio, que fazem o petróleo subir mais de 4% nesta manhã, os juros dos Treasuries recuam, bem como o dólar ante moedas fortes e boa parte das divisas de países emergentes.

Os índices futuros da bolsa de Nova York ensaiam uma leve reação, depois de terem caído mais cedo. Por lá, seguem no radar as análises quanto à política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ontem, a inflação ao consumidor acima do esperado patrocinou a alta dos juros dos Treasuries, que se ajustam para baixo hoje.

No mercado de commodities, o petróleo sobe mais de 4% nesta manhã, com investidores analisando a possibilidade do Irã entrar no conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza.