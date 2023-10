Microsoft recebe aval de regulador britânico para compra da Activision Blizzard

A proposta da Microsoft de adquirir a fabricante de videogames Activision Blizzard foi aprovada pelo regulador de concorrência britânico, abrindo o caminho para que as empresas finalizem um acordo de US$ 75 bilhões após um longo processo de análise. A Autoridade de Competição e Mercados (CMA, na sigla em inglês) do Reino Unido disse nesta sexta-feira que o acordo proposto já não mais impõe ameaça significativa à concorrência em jogos em nuvem.

A mudança veio após a Microsoft reformular o acordo, abrindo mão de direitos de streaming em nuvem da série de videogames "Call of Duty" e outras franquias populares da Activision em boa parte do mundo.

Os direitos de streaming em nuvem da Activision serão vendidos para a gigante francesa de jogos Ubisoft Entertainment.