Bolsas de NY fecham sem sinal único, entre balanços e cautela geopolítica

Empresas importantes divulgaram balanços. A ação do Wells Fargo avançou 3,07%, após o banco mostrar lucro e receita acima do esperado no terceiro trimestre. JPMorgan ganhou 1,50%, depois de seus resultados também superarem a expectativa. Citigroup chegou a mostrar mais fôlego, mas o papel terminou em queda de 0,24%. Também após balanço, UnitedHealth subiu 2,61%, mas BlackRock, caiu 1,38%.

O mercado acionário americano chegou a exibir quadro mais positivo, porém fechou sem direção única nesta sexta-feira. Investidores monitoraram balanços corporativos, com bancos trazendo sinais em geral bem avaliados, mas o ânimo foi contido, com a busca por risco limitada nos mercados em geral diante das tensões geopolíticas.

O setor de energia esteve entre os destaques, com a forte alta do petróleo. O motivo para o avanço da commodity, porém, era a cautela com o Oriente Médio, e o quadro geopolítico limitou a tomada de risco hoje. Entre as ações de peso, a Boeing foi uma das mais pressionadas, em baixa de 3,34%.

Na agenda de indicadores, o sentimento do consumidor americano piorou, segundo pesquisa da Universidade de Michigan, a qual registrou também aumento nas expectativas de inflação. Entre os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Patrick Harker (Filadélfia) disse que o ciclo de aperto pode ter se encerrado, mas a sinalização por uma política monetária menos dura não foi suficiente hoje para dar grande impulso às ações.