Bolsas da Europa fecham em baixa, com temores sobre guerra e inflação nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira, 13, acumulando perdas diante de guerra no Oriente Médio, e preocupação de investidores com a possibilidade de inflação mais persistente nos EUA. Na semana, Frankfurt registrou perdas, enquanto as demais registraram ganhos marginais.

Investidores seguem analisando o conflito com cautela, e a chance de o Irã entrar na guerra fez com que os preços de petróleo subissem mais uma vez nesta sexta.

"Se o Irã fosse arrastado para a guerra, isso criaria grandes riscos globais, ao perturbar o fornecimento de energia e aumentar os preços do petróleo", diz a Capital, em nota a clientes. Nesta sexta, foram registradas trocas de tiros entre integrantes do Hezbollah e tropas de Israel.

Na esteira dos ganhos no preço da commodity, BP subiu 2,16%, Shell ganhou 1,33% e TotalEnergies teve alta de 1,61%. A alta do petróleo, por sua vez, fez as ações de companhias aéreas recuarem mais uma vez. Os papéis da Lufthansa caíram 0,43% na bolsa de Frankfurt, os da Air France-KLM recuaram 1,59% em Paris, e o preço da IAG perdeu 2,40% do valor em Londres.

No fim do pregão, o dado da Universidade de Michigan também mostrou que o sentimento dos consumidores tem piorado nos EUA, com alta nas expectativas de inflação, o que alimentou o temor de que a inflação perdure por mais tempo.

Segundo a Oxford Economics, "o novo enfraquecimento pode ser uma prova de que poderá ocorrer um abrandamento nos gastos dos consumidores nos próximos meses".

Nesta sexta também, a produção industrial da zona do euro aumentou 0,6% na comparação mensal de agosto, um pouco mais do que o esperado, mas insuficiente para mudar os ventos no mercado.