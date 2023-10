Petróleo fecha sem sinal único, com CPI e estoques dos EUA, Opep e tensão geopolítica no radar

Os contratos futuros de petróleo chegaram a subir mais cedo, mas terminaram o dia sem sinal único nesta quinta-feira, 12. Investidores avaliavam o relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e também um alerta da Agência Internacional de Energia (AIE), em seu levantamento mensal sobre o quadro no setor. Além disso, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos veio um pouco acima do esperado, o que apoiou o dólar, e esse movimento no câmbio tende a impor pressão de baixa sobre a commodity.

O WTI para novembro fechou em baixa de 0,69% (US$ 0,58), em US$ 82,91 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para dezembro avançou 0,21% (US$ 0,18), a US$ 86,00 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Mais cedo, a Opep manteve a previsão para o crescimento na demanda global por petróleo em 2023, mas elevou a de oferta. A AIE, por sua vez, alertou que os riscos nos mercados da commodity cresceram, no contexto do conflito entre Israel e o Hamas. Em relatório mensal, a entidade sediada em Paris elevou sua expectativa para a demanda por petróleo neste ano, na comparação com o balanço do mês passado.