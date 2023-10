Opep eleva projeção do PIB do Brasil, de 2,1% para 2,5%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, de 2,1% na última projeção para 2,5% na atual, segundo relatório mensal publicado nesta quinta-feira. Enquanto isso, a previsão para o crescimento em 2024 permaneceu inalterada.

De acordo com o cartel, a taxa Selic deve terminar o ano em 12,25% no Brasil, e cair a 8% até o fim de 2024.

O relatório pontua que as economias emergentes, com o Brasil entre elas, têm potencial para superar as expectativas de crescimento, diante de melhora na demanda doméstica e no comércio exterior.