Mercado volta a ver inflação na meta

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou setembro com alta de 0,26%, ante 0,23% em agosto, informou o IBGE nesta quarta-feira, 11. A taxa acumulada em 12 meses passou a ser de 5,19%, também acima do resultado até agosto (de 4,61%).

Ainda assim, o número final em setembro surpreendeu o mercado, que esperava variação de até 0,38%, segundo sondagem do Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. No fim, o IPCA mais baixo do que o esperado reacendeu a avaliação de que a inflação deste ano pode ficar abaixo do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,75% - o que daria à autoridade monetária condições para manter a previsão de dois novos cortes de 0,5 ponto porcentual cada da Selic, até o fim do ano.

Após a divulgação dos dados, a LCA Consultores diminuiu a sua projeção de inflação de 2023, de 4,8% para 4,7%, já abaixo do teto da meta. Outras instituições, como Bradesco, Itaú Unibanco e WHG, conservaram as estimativas de um IPCA entre 4,8% e 4,9%, mas reconheceram viés de baixa nas projeções. O banco britânico Barclays destacou que a redução da defasagem entre os preços domésticos e internacionais de combustíveis - de 20%, há duas semanas, para 9% hoje - sugere espaço para inflação menor no Brasil.