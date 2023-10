Haddad diz que conversará com Campos Neto sobre fala em relação a ritmo de corte de juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 12, que irá conversar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a fala do líder do BC em relação ao ritmo de corte da Selic, durante encontro com investidores em Marrakesh, no Marrocos. Em reunião na quarta-feira, promovida pelo Itaú BBA, Campos Neto teria dito que a probabilidade de desacelerar o ritmo de corte da Selic de 50 para 25 pontos-base é maior do que aumentá-la para 75 pontos-base, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com Haddad, a mensagem de Campos Neto pode ter sido dita de várias maneiras, inclusive, em uma sinalização de que o atual tamanho de corte dos juros no Brasil será mantido.

"Eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, porque o contexto em que ele falou, eu preciso entender melhor. De várias formas, você (ele) pode ter dito isso. Inclusive, como uma forma de manter o propósito de que os cortes continuem no passo que estão. Então, eu vou conversar com o Roberto", disse Haddad, a jornalistas, em Marrakesh.