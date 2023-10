Galípolo participa em NY de café da manhã do Goldman Sachs nesta 6ª-feira

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda Guardado, cumpre agenda em Marrakesh, Marrocos. Às 12h30 (de Brasília, 8h30 local), ela tem reunião com o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (WHD-FMI), Rodrigo Valdés. Em seguida, às 13h30, a agenda prevê reunião com o presidente do Banco de Reserva da África do Sul (SARB), Lesetja Kganyago. Às 19h15, Guardado participa de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI). O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também está em Marrakesh, onde participa das reuniões anuais do FMI, do Banco Mundial e de ministros da Fazenda e presidentes de BCs do G20.

Os demais diretores do BC não têm agenda para esta sexta, em razão do ponto facultativo decretado pelo governo federal no dia seguinte ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.