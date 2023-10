Tesouro divulga relatório prévio com alocação de recurso para 1ª emissão de título sustentável

O Tesouro Nacional publicou, nesta quarta-feira, 11, relatório indicando as principais programações orçamentárias que terão prioridade como lastro na primeira emissão dos títulos soberanos sustentáveis pelo País. O Relatório Pré-Emissão com a Alocação Indicativa de Recursos, foi produzido no âmbito do lançamento do Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, documento que será referência para emissão de títulos de dívida soberana para a promoção do desenvolvimento sustentável, e traz os programas das áreas ambiental e social que vão nortear a emissão inaugural de títulos.

"A divulgação de um relatório pré-emissão pelo Brasil tem caráter inovador e contribui para reforçar as melhores práticas internacionais, tendo como objetivo a divulgação das informações necessárias à emissão de títulos públicos sustentáveis", justificou o Tesouro.

Essa alocação indicativa de recursos foi definida e aprovada pelo Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas (CFSS). No médio prazo, o arcabouço já definia um amplo leque de despesas elegíveis para uso de emissões, com 17 áreas de relevância do desenvolvimento sustentável, mas cada emissão contemplará um subconjunto específico de programações. Para garantir transparência ao processo, antes de cada emissão o governo divulgará um relatório com o indicativo de despesas elegíveis.