Petrobras segue determinante para indução do crescimento do País, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quarta-feira, 11, que a Petrobras teve um papel extraordinário no processo de crescimento do Brasil e segue um fator "determinante" para a indução de desenvolvimento, industrialização e crescimento do País.

Em discurso no evento "Caminhos para transição energética justa no Brasil", realizado em parceria com a estatal, o executivo citou que há muita sintonia com a construção de uma empresa de petróleo que está se preparando para uma transição, citando potencial da empresa em desenvolver novas fontes.

"O grande desafio é uma responsabilidade ambiental compartilhada e diferenciada. O Brasil tem um posicionamento muito favorável para liderar entre o G20 esse processo de construir uma economia verde em direção à carbono zero", disse durante abertura do evento. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, também está presente.