Na véspera de feriado, Ibovespa sobe pelo 4º dia e retoma os 117 mil pontos

Em véspera de feriado no Brasil mas não no exterior, o Ibovespa operou em margem bem estreita, de 867 pontos entre a mínima (116.231,22) e a máxima (117.098,64) do fim da tarde desta quarta-feira, com os investidores tendo aparentado, em boa parte do dia, disposição para colocar algum dinheiro no bolso após três sessões de retomada para o índice da B3. Do meio para o fim da tarde, contudo, o Ibovespa passou a operar um pouco acima da estabilidade, fechando em leve alta de 0,27%, aos 117.050,74 pontos, saindo de abertura aos 116.736,95.

Com o quarto ganho seguido, o Ibovespa se manteve, como na terça-feira, no maior nível de encerramento desde 20 de setembro, então aos 118.695,32 pontos. Na semana, o índice sobe 2,52%, e conserva o sinal positivo no mês pelo segundo dia, agora em alta de 0,42% em outubro, após ter zerado as perdas no intervalo, na terça-feira. No ano, o Ibovespa avança 6,67%. O giro desta quarta-feira ficou em R$ 18,0 bilhões, após ter chegado a R$ 20 bilhões no dia anterior.

Desde cedo, o Ibovespa refletiu a cautela que antecede o feriado numa quinta-feira com mercados abertos lá fora e divulgação de nova leitura sobre a inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, na quinta-feira. Assim, os investidores evitaram movimentos bruscos, com o petróleo em retração pelo segundo dia, após o 'spike' da segunda-feira que havia alavancado as ações da Petrobras.