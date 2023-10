Moedas Globais: dólar mostra impulso modesto, em dia de PPI dos EUA e ata do Fed

O dólar oscilou entre ganhos e perdas ao longo do dia, com investidores avaliando sinais da economia e também declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) veio acima do previsto, mas a reação nos mercados foi modesta, enquanto a ata do Fed foi avaliada, mas analistas destacavam que o quadro mudou desde a última reunião do banco central americano.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 149,20 ienes, o euro avançava a US$ 1,0614 e a libra tinha alta a US$ 1,2309. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de apenas 0,005%, a 106,820 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PPI subiu 0,5% em setembro ante agosto, após ajustes, acima da previsão de alta de 0,3% dos analistas ouvidos pela FactSet. O núcleo avançou 0,2% , como esperado. O dólar chegou a ganhar fôlego modesto após o dado, mas o movimento logo arrefeceu.