Febraban e ABBC: Redução de teto de juros do consignado INSS é artificial e arbitrária

Em nota conjunta, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) criticaram a redução do teto de juros do crédito do INSS pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), de 1,91% ao mês para 1,84% mensais, anunciada nesta quarta-feira, 11. De acordo com as duas entidades, as reduções feitas desde o começo do ano são artificiais e arbitrárias.

"É visível e meritório o esforço da equipe econômica do governo em adotar medidas para melhoria do ambiente de crédito, a exemplo da aprovação do Marco de Garantias e da implantação do Programa Desenrola.

Numa direção oposta, o Ministério da Previdência, sem envolver o Ministério da Fazenda, insiste em diminuir, de forma artificial e arbitrária, o teto de juros do consignado do INSS, sem levar em conta qualquer critério técnico e a estrutura de custos, tanto na captação de funding, quanto na concessão de empréstimos para aposentados", afirma o texto.