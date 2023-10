Dólar tem leve queda com exterior em pregão marcado por cautela pré-feriado

O dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira, 11, em queda de 0,13%, cotado a R$ 5,0498. Houve algumas trocas de sinal ao longo da sessão, com a moeda oscilando entre mínima a R$ 5,0288 e máxima a R$ 5,0709, mas a tendência de baixa foi predominante, em mais um dia de queda das taxas longas dos Treasuries e perda de força da moeda americana em relação a divisas emergentes. Operadores notaram clima de cautela nas mesas de operação, com pouco apetite para apostas mais contundentes na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Os mercados locais estarão fechados na quinta, quando haverá divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de setembro nos EUA, o que pode mexer com as apostas em torno da condução da política monetária norte-americana. Há também as incertezas relacionadas aos desdobramentos da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, que, por ora, não afetam a oferta de petróleo. As cotações da commodity voltaram a cair nesta quarta, com o contrato do tipo Brent para dezembro em baixa de 2,08%, a US$ 85,82 o barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Divulgada à tarde, a ata do encontro mais recente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) não trouxe novidades. A inflação desacelera, mas segue muito da meta, com a economia mostrando mais resiliência do que se esperava. A maioria dos integrantes do BC norte-americano concorda que os juros devem permanecer em níveis restritivos por algum tempo.