Captações por empresas sobem 45% e atingem R$ 57,1 bi em setembro, diz Anbima

As empresas brasileiras captaram no mercado de capitais em setembro o maior volume de recursos do ano, de R$ 57,1 bilhões, representando um aumento de 45% frente a agosto, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em renda fixa, as captações subiram 40% em setembro ante agosto, para R$ 47,7 bilhões.

O vice-presidente da associação, José Eduardo Laloni, disse que o número, assim como os do terceiro trimestre, aponta para uma normalização do mercado, com um patamar que se assemelha aos níveis de 2022.

"Voltamos a um patamar de captações em setembro mais normalizado em relação aos "bons tempos" do mercado de capitais, depois de um início de ano mais turbulento", afirmou Laloni em conversa com jornalistas.