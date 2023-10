Bolsas de NY fecham em alta, com contínuo alívio de Treasuries em dia de PPI e ata do Fed

As bolsas de Nova York tiveram nesta quarta-feira, 11, o quarto dia consecutivo de ganhos, com aceleração na reta final do pregão, à medida que o alívio nos juros longos dos Treasuries se manteve após ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e dado de inflação ao produtor (PPI) um pouco acima do esperado.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,19%, a 33.804,87 o S&P 500 avançou 0,43%, a 4.376,95 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,71%, com 13.659,68 pontos.

Pela manhã, o PPI não mudou as perspectivas dos investidores para a próxima reunião de política monetária do BC norte-americano.