Bolsas da Europa fecham mistas, com PPI mais forte que o esperado, Fed e correção do petróleo

As bolsas de Europa fecharam mistas nesta quarta-feira, 11, diante do contraponto entre inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) mais forte que o esperado nos EUA com a sinalização de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de que o ciclo de aperto já acabou, com pressão adicional da queda do petróleo. Investidores operaram em compasso de espera pela ata da reunião do banco central dos EUA, aguardada para o período da tarde.

Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,11%, aos 7.620,03 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,23%, aos 15.459,52 pontos; em Paris, o CAC 40 caiu 0,32%, aos 7.139,85 pontos; em Milão o FTSE MIB teve ganhos de 0,36%, aos 9.352,10 pontos; em Madri, o Ibex 35 subiu 0,03%, aos 9.355,30 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,41%, aos 6.142,55 pontos. As cotações são preliminares.

A ata do Fed desta quarta-feira sairá um pouco desatualizada, diz a CMC Markets, visto que não compreende a alta nos rendimentos dos Treasuries, que segundo dirigentes de distritais pode ter puxado a alta da inflação para baixo. Porém, o documento "deverá oferecer indicações sobre o quão preocupadas as autoridades do Fed estavam sobre um risco de aperto excessivo".