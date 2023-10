Yellen: autoridades discutem maneiras de acionistas contribuírem com capital do Banco Mundial

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 10, que autoridades estão discutindo maneiras de acionistas contribuírem com capital do Banco Mundial, durante a Reunião Anual da instituição e do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta semana, em Marrakesh.

Em discurso, Yellen defendeu que entregar "uma agenda mais complexa" de melhorias que inclua metas de redução da pobreza, fortaleça o crescimento econômico e resolva desafios globais requer impulsionar capacidade financeira do Banco Mundial e de outros bancos multilaterais de desenvolvimento. Progresso que deve ocorrer "em breve", na visão dela.

"Nesta semana, autoridades aprovarão uma plataforma de garantia de portfólio para oferecer aos acionistas maneiras de contribuir e estabelecer bases para emissão de capital híbrido, essencial para otimizar os balanços patrimoniais do Banco Mundial e aumentar sua capacidade de concessão financeira", revelou Yellen, acrescentando que o G20 também está comprometido a mobilizar mais recursos. A secretária afirmou ainda que espera ampliar colaboração em reformas da arquitetura financeira internacional sob a presidência do Brasil no G20.