Vale diz que barragem B3/B4, em Nova Lima, tem nível de emergência baixado de 2 para 1

"O avanço do processo de descaracterização da B3/B4, com a remoção de cerca de 85% do conteúdo do reservatório, proporcionou a melhora das condições de estabilidade do barramento e viabilizou a redução do nível de emergência, como prevê a legislação vigente", disse a Vale em nota.

Apesar da melhoria das condições de estabilidade da barragem, a Zona de Autossalvamento da estrutura deverá permanecer evacuada, disse a Vale, como medida preventiva e de segurança, por determinação das Defesas Civis Municipal e Estadual e em atendimento ao disposto pela ANM. Assim, não haverá, por ora, retorno das famílias e liberação de acessos.

A Vale destacou que o trabalho de remoção de rejeitos da B3/B4 vem sendo realizado integralmente por equipamentos operados de forma remota, fora da área de risco, em um local a 15 quilômetros da barragem. A previsão é concluir a descaracterização em 2025.