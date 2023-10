Recuperação econômica pode ser destruída em uma semana em função de guerras, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, comentou nesta terça-feira, 10, que o processo de recuperação econômica pode ser destruído em uma semana em função de guerras, independente do país envolvido. A afirmação foi realizada durante evento na Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. Isto porque os conflitos geram choques e impactam as cadeias globais, pontuou a dirigente.

Em painel sobre fragmentação global, Lagarde falou sobre os benefícios econômicos de resoluções políticas de conflitos e das estratégias de "friend-shoring" ou "near-shoring" para crescimento mútuo entre países parceiros, em um cenário geopolítico incerto.