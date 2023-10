PIB global deve avançar 3,0% em 2023 e 2,9% em 2024, projeta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) acredita que a economia mundial crescerá 3,0% em 2023 e 2,9% em 2024. Em seu mais recente relatório Perspectiva Econômica Mundial, divulgado nesta terça-feira, 10, o Fundo reafirma a projeção para o ano atual, mas corta em 0,1 ponto porcentual a expectativa para 2024, na comparação com suas projeções de julho.

Para os EUA, o FMI espera alta de 2,1% no PIB no ano atual, o que repetiria o resultado de 2022 e representa um avanço de 0,3 ponto porcentual ante a expectativa de julho. Para 2024, espera crescimento de 1,5% no PIB americano, avanço de 0,5 ponto ante julho.

Na zona do euro, por outro lado, houve corte de 0,2 ponto na projeção para o avanço do PIB no ano atual, a 0,7%. Em 2024, o FMI projeta alta de 1,2% no PIB da região da moeda comum, quando em junho esperava avanço de 1,5%. Apenas na Alemanha, ele espera contração de 0,5% neste ano e avanço de 0,9% em 2024 (cortes de 0,2 e 0,4 pontos ante julho, respectivamente).