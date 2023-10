Mesmo bancos não sistemicamente importantes podem ser críticos no casos de falência, avalia FSB

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) defende, em relatório divulgado nesta terça-feira, 10, que as falências do Silicon Valley Bank (SVB), do Signature Bank e do First Republic Bank mostraram que os bancos não identificados como instituição financeira sistemicamente importante (G-SIB) ainda podem ser sistemicamente significativos ou críticos em caso de falência.

Assim, o documento defende uma adequação e viabilidade do quadro de resolução internacional para bancos globais de importância sistêmica, e destaca que as turbulências iniciadas com o fracasso do Credit Suisse apontam para lições "importantes", "incluindo a necessidade de um mecanismo temporário eficaz de apoio à liquidez do setor público e a prontidão operacional dos bancos para acederem ao mesmo como último recurso".

O relatório aponta que tanto as empresas quanto as autoridades precisam: 1) abordar as questões jurídicas identificadas na execução do resgate internacional; 2) aprimorar a operacionalização e 3) compreender o impacto do resgate dos mercados financeiros. "Além disso, as autoridades devem continuar a dar prioridade aos testes e à simulação de uma tomada de decisão e execução eficazes a nível nacional e internacional".