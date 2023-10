Ibovespa sobe a 116 mil potnos, com sinal de estímulo à China, apesar de NY moderada

Sinais de adoção de novas medidas de estímulo na China impulsionam alta do Ibovespa nesta terça-feira, 10, apesar da alta moderada das bolsas dos Estados Unidos, do recuo de cerca de 0,90% do petróleo e de 1,74% do minério de ferro, em Dalian, na China. Por aqui, o dólar caía 0,87%, na mínima a R$ 5,0855, em dia também de alívio dos juros futuros, o que beneficia algumas ações ligadas ao consumo na B3.

A despeito da elevação moderada em Nova York, o cenário é de certo alívio, por ora, como retratam os Treasuries na volta do feriado, em meio à percepção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) não elevará os juros no encontro de novembro. Mas a percepção é que as taxas ficarão elevadas por mais tempo do que o imaginado, o que tem reduzido o volume financeiro da B3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ações do setor financeiro sobem lá fora e refletem aqui. Hoje temos um exterior um pouco mais calmo, inclusive em relação ao conflito no Oriente Médio. Os mercados ainda reverberam as declarações de dirigentes do Fed de ontem, sinalizando que não haverá alta dos juros em novembro", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.