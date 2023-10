FMI reduz previsão de crescimento da China, a 5,0% em 2023 e 4,2% em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo suas projeções para o crescimento da China, observando que a aceleração econômica do gigante asiático está arrefecendo. O movimento ocorre depois da disparada no início do ano, relacionada à reabertura da economia no pós-pandemia, apontou a instituição no Relatório Perspectiva Econômica Mundial, divulgado nesta terça-feira, 10.

Indicadores sugerem que haverá um enfraquecimento ainda maior à frente, sendo a crise do setor imobiliário o principal fator pressionando o crescimento atualmente, diz o documento. O FMI prevê avanço do Produto Interno Bruto (PIB) chinês de 5,0% em 2023 e de 4,2% em 2024. No relatório de julho, as previsões eram 0,2 e 0,3 pontos porcentuais maiores, respectivamente.

"A Country Garden - a maior incorporadora imobiliária da China e uma das principais beneficiárias de apoio governamental - enfrenta um grave estresse de liquidez, um sinal de que a crise imobiliária está se espalhando para incorporadores mais fortes, apesar das medidas de flexibilização das políticas", comentou o FMI, no documento. "Enquanto isso, o investimento imobiliário e os preços da habitação continuam a diminuir, pressionando as receitas dos governos locais provenientes da venda de terrenos e ameaçando as já frágeis finanças públicas."