Fiscalização autua comércio de botijão de gás sem autorização, no Ceará

A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi a responsável pela autuação.

Uma revenda de Maracanaú , no Ceará, foi autuada por vender botijão de gás de cozinha sem autorização.

O local, além de ser autuado por revender GLP sem autorização da ANP, armazenava os botijões fora das exigências das normas de segurança. O endereço do comércio não foi divulgado.

"Na ocasião, a revenda irregular de GLP foi interditada e os botijões, apreendidos", informou a ANP, em nota.

Em todo o Brasil, a vistoria do órgão foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, em 18 unidades da Federação.

Foram verificadas qualidade dos combustíveis, fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis.

