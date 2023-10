Chefe do Banco Mundial diz que não há financiamento suficiente e pede setor privado em projetos

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou que não há financiamento suficiente na instituição para lidar os múltiplos desafios que ela está enfrentando globalmente. Em evento com a sociedade civil em Marrakesh, no Marrocos, no âmbito das reuniões anuais do banco e do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banga disse que é preciso aumentar as verbas destinadas ao organismo. Segundo o presidente, no último ano, o Banco Mundial teve US$ 120 bilhões para investir ao redor do mundo, um valor que deveria estar na casa de trilhões. "Precisamos envolver o setor privado nos projetos", apontou.

Banga respondeu ainda alguns questionamentos sobre a continuidade dos investimentos em projetos que envolvem combustíveis fósseis por parte do Banco Mundial. O presidente contestou as críticas, e disse que a maior parte das verbas da instituição estão voltadas para energias renováveis e a transição energética, e apontou que apenas uma pequena parcela dos investimentos foi feita em gás natural.