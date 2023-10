Braga diz que vai transformar Conselho Federativo em comitê gestor e 'tirar disputa política'

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária, disse nesta terça-feira, 10, que vai alterar em seu parecer as atribuições do Conselho Federativo e restringi-lo a um órgão gestor e técnico, nos moldes do Comitê Gestor do Simples Nacional.

Segundo Braga, o órgão deve, inclusive, deixar de se chamar Conselho Federativo e passar a se chamar comitê, já que não terá mais atribuições legislativas ou de decisão.

"Se é um comitê gestor, que decisão vai tomar? É um órgão técnico. A distribuição será por comando, uma regra de algoritmo que será estabelecida na emenda constitucional", disse Braga em entrevista coletiva após se reunir com governadores.