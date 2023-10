Sem Treasuries, taxas de juros caem com falas de membro do Fed, apesar do petróleo

Os juros futuros fecharam a segunda-feira, 9, em baixa, a despeito das tensões geopolíticas vindas do conflito entre Israel e o Hamas. As taxas já pela manhã operavam comportadas, com viés de baixa que se transformou em queda firme à tarde. Declarações dovish de um dirigente do Federal Reserve e informações de que o grupo extremista estaria aberto a negociar um armistício abriram caminho para uma correção mais consistente de parte da alta da semana passada. Ainda, em boa medida, o alívio da curva foi propiciado pela ausência do mercado de Treasuries, que nesta segunda-feira não funcionou em razão do feriado do Dia de Colombo nos Estados Unidos.

A taxa dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,845%, de 10,954% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026 caiu de 10,83% para 10,67%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,89% (11,08% no ajuste) e a do DI para janeiro de 2029 cedeu a 11,37%, de 11,56%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De maneira geral, o comportamento da curva surpreendeu positivamente, mesmo pela manhã, quando ainda não havia os principais "drivers" de alívio, que apareceriam somente à tarde. Na primeira etapa, as taxas oscilavam entre a estabilidade e sinal levemente negativo, com o mercado tentando interpretar o contexto geopolítico e suas consequências para o cenário econômico. O efeito mais direto dos ataques e contra-ataques foi a escalada do petróleo novamente rumo a US$ 90 por barril, com alta de mais de 4%. Ainda assim, o mercado de juros arriscava alguma correção, aproveitando que nesta segunda não havia negócios com Treasuries uma vez que os prêmios de risco subiram muito nos últimos dias.