Reformas em 2023 permitiram que taxas do Brasil descolassem das internacionais, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 9, que as decisões tomadas no início do ano, como a realização de reformas, permitiram que as taxas do Brasil descolassem das internacionais. "O cenário no primeiro semestre, a gente assiste a uma descorrelação entre a evolução das taxas de juros de médio e longo prazo no Brasil e as taxas de juros internacionais, em especial as norte-americanas", afirmou, em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda salientou que, mesmo antes de o Banco Central iniciar o seu ciclo de corte de juros, foi possível identificar que a curva de juros futura apresentou expectativas de queda.

Segundo ele, isso se deu por causa do ambiente de maior credibilidade, em função da apresentação - e depois aprovação - do arcabouço fiscal e da expectativa de uma maior eficiência do sistema tributário doméstico.